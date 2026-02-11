Sondaggi referendum | testa a testa tra sì e no decisiva l’affluenza

Il dibattito sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia diventa sempre più acceso. Le urne potrebbero decidere il futuro, ma tutto dipende dall’affluenza alle urne. L’ultima settimana ha mostrato un equilibrio tra chi sostiene il sì e chi vota no, rendendo questa consultazione estremamente incerta. A pochi giorni dal voto, i cittadini sono chiamati a decidere se approvare o respingere la riforma, con il risultato che potrebbe cambiare le regole del sistema giudiziario italiano.

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si preannuncia serrato, con un testa a testa tra le fazioni del sì e del no che lascia tutto in bilico. La chiave di volta sarà rappresentata dall’affluenza alle urne il 22 e 23 marzo, un fattore che potrebbe ribaltare gli equilibri attuali e determinare l’esito della consultazione. Le rilevazioni di Youtrend, diffuse oggi, 11 febbraio 2026, offrono uno scenario incerto, ma denotano una profonda divisione politica nel Paese. La fotografia attuale dipinge un quadro di sostanziale parità. Nello scenario di alta partecipazione, stimolata da un’affluenza potenziale del 58,5% (considerando coloro che si dichiarano sicuri o probabili votanti), il fronte del sì si porterebbe in vantaggio, ottenendo il 52,6% dei voti contro il 47,4% del no.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo 2026 si presenta equilibrato nei sondaggi, con un risultato incerto tra sì e no.

La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia si surriscalda.

Travaglio: “Referendum, se vince il sì i pm avranno la testa dei poliziotti, non dei giudici”

Argomenti discussi: Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e Lega; Referendum giustizia, Sì e No testa a testa nel sondaggio SWG; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota.

