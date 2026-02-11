Sondaggi referendum | testa a testa tra sì e no decisiva l’affluenza

Il dibattito sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia diventa sempre più acceso. Le urne potrebbero decidere il futuro, ma tutto dipende dall’affluenza alle urne. L’ultima settimana ha mostrato un equilibrio tra chi sostiene il sì e chi vota no, rendendo questa consultazione estremamente incerta. A pochi giorni dal voto, i cittadini sono chiamati a decidere se approvare o respingere la riforma, con il risultato che potrebbe cambiare le regole del sistema giudiziario italiano.

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si preannuncia serrato, con un testa a testa tra le fazioni del sì e del no che lascia tutto in bilico. La chiave di volta sarà rappresentata dall’affluenza alle urne il 22 e 23 marzo, un fattore che potrebbe ribaltare gli equilibri attuali e determinare l’esito della consultazione. Le rilevazioni di Youtrend, diffuse oggi, 11 febbraio 2026, offrono uno scenario incerto, ma denotano una profonda divisione politica nel Paese. La fotografia attuale dipinge un quadro di sostanziale parità. Nello scenario di alta partecipazione, stimolata da un’affluenza potenziale del 58,5% (considerando coloro che si dichiarano sicuri o probabili votanti), il fronte del sì si porterebbe in vantaggio, ottenendo il 52,6% dei voti contro il 47,4% del no.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

