Il patto del miracolo Prima il lavoro

Il patto sociale alla base della crescita, con il supporto Usa, è quello fra industriali e sindacati che dà priorità al lavoro. Ci sono esperienze illuminate come quella di Adriano Olivetti (a destra) e il suo modello di fabbrica. C’è anche l’impegno al dialogo con gli industriali della Cgil di Giuseppe Di Vittorio (nella pagina accanto).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Perché la SPAGNA è OGGI la MIGLIOR ECONOMIA in EUROPA

Notizie correlate

Leggi anche: Il paradosso del lavoro, il nodo del lavoro artigiano: imprese e giovani a confronto, "Serve un patto tra generazioni"

Leggi anche: Al lavoro dopo il diploma, il record del Barsanti: «Patto scuola-imprese»

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Oltre la mostra: Giovanni Andrea De Ferrari restituito - al Museo dell'Accademia; Stefano De Martino lascia STEP? Francesco Paolantoni svela chi prenderà il suo posto (e il patto per Sanremo). Ma non sarà facile; DOPO LA RIAPERTURA DI HORMUZ | I paletti Ue che non aiutano l'Italia (e che la Spagna ha evitato).

FUTURO A CARBONE Hai già letto la prima pagina Abbonati ora https://www.lidentita.it - facebook.com facebook

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb LE NOSTRE 6 DOMANDE A SCARPINATO Editoriale: Caso Squadra Fiore Non serva a coprire caso Striano e caso Squadra ex pm di Palermo x.com