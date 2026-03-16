Al lavoro dopo il diploma il record del Barsanti | Patto scuola-imprese

Un giovane in Campania ha conseguito il diploma tecnico e ha iniziato a lavorare in tempi molto rapidi, grazie a un accordo tra scuole e imprese. Il suo caso rappresenta un esempio di come gli istituti tecnici siano diventati un punto di collegamento tra formazione e occupazione. Sempre più studenti scelgono questa strada, che permette di entrare nel mondo del lavoro subito dopo il diploma.

Il diploma tecnico che diventa lavoro in tempi record. In Campania il cambio di paradigma della scuola passa sempre più spesso dagli istituti tecnici, luoghi in cui la formazione incontra direttamente le filiere produttive del territorio. Tra i casi più emblematici emerge quello dell’Itis Eugenio Barsanti di Pomigliano d’Arco, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento regionale per il collegamento tra scuola e industria. Il dato che colpisce arriva dall’ultima maturità. Su 160 studenti diplomati nel luglio 2025 – comunica ufficialmente la scuola di Pomigliano - ben 143 hanno già firmato un contratto di lavoro con aziende del territorio a pochi mesi dall’esame di Stato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Al lavoro dopo il diploma, il record del Barsanti: «Patto scuola-imprese» Articoli correlati Il mondo del lavoro dopo il diploma. Al Bachelet un progetto innovativo. I ragazzi guidati dagli esperti CislUn’aula magna che diventa palcoscenico, parole che prendono corpo e studenti che raccontano il lavoro prima ancora di incontrarlo davvero. Micam, patto scuola e lavoro: gli artigiani del futuro alla prova anche con l’IARho (Milano) – Un protocollo d’intesa fra ministero dell’Istruzione e del Merito, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda è stato... Tutti gli aggiornamenti su Al lavoro dopo il diploma il record del... Discussioni sull' argomento Referendum giustizia 2026: 18 marzo, terzo focus online con le ragioni del NO; Maioli riconvocato nella nazionale Over 40. Dopo il mondiale, l’obiettivo è l’oro europeo; Nuovi parcheggi, il piano. Così cambia la sosta tra Porta Fiorentina e l’area di viale Barsanti; Samuel, l'ingegnere e professore morto a 29 anni: Comunità sotto choc. Grande soddisfazione per la scuola media “Barsanti”: Diego Stefanini, studente della classe 2^ C, si è qualificato per la finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, in programma il 3 maggio all’Università degli Studi di Palermo. Diego ha conqui facebook