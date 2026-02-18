Foggia polemica sulla moschea | online odio e appello alla legalità la Costituzione tutelata

A Foggia, il dibattito sulla costruzione della moschea si accende dopo alcune dichiarazioni sui social che hanno scatenato commenti offensivi. La discussione si è infiammata, portando a una serie di insulti e minacce rivolti ai promotori dell’iniziativa. Il consigliere comunale Strippoli ha risposto chiedendo di rispettare le leggi e la Costituzione italiana. La questione resta calda, con molte opinioni contrastanti e una forte attenzione sui social network. La vicenda si svolge in un clima di tensione e polemiche pubbliche.

Foggia, la moschea al centro del dibattito: reazioni online e l'appello del consigliere Strippoli alla legalità. Foggia è attraversata da una forte polemica legata alla possibile costruzione di una moschea pubblica, una discussione che ha rapidamente degenerato online con l'emergere di commenti razzisti e xenofobi. Il consigliere comunale Francesco Strippoli ha espresso la sua preoccupazione per queste manifestazioni di odio, ribadendo l'importanza di tutelare la libertà di culto sancita dalla Costituzione italiana e sollecitando un confronto civile e rispettoso.