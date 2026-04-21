Il Natale di Roma | fondazione mito e decisione politica

Il Natale di Roma, celebrato il 21 aprile, non rappresenta semplicemente una data nel calendario civile, ma una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione della città. La sua origine si lega alla leggenda della fondazione di Roma e a decisioni politiche storiche che hanno segnato l’identità della città nel corso dei secoli. La celebrazione coinvolge rievocazioni e commemorazioni ufficiali, mantenendo viva la memoria di eventi fondamentali.

Roma, 21 apr – Il Natale di Roma non è una ricorrenza qualsiasi del calendario civile, né un residuo folklorico da affidare ai rievocatori o ai pedagoghi della memoria neutrale. È, molto più radicalmente, il nome che diamo al momento in cui una comunità prende coscienza di sé e decide di darsi una forma. Per questo la questione della fondazione di Roma viene quasi sempre impoverita quando la si riduce al solito contrasto tra storia e leggenda, tra il dato archeologico e il racconto mitico, tra la capanna del pastore e l’epopea divina di Romolo. Roma non chiede di essere capita in questo modo. Roma nasce precisamente nel punto in cui il fatto e il simbolo smettono di escludersi e cominciano a rafforzarsi.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il Natale di Roma: fondazione, mito e decisione politica Notizie correlate Leggi anche: Natale di Roma, quattro giorni di eventi gratuiti per il 2779° anniversario della fondazione Roma compie 2779 anni: musica e monumenti aperti per il Natale di RomaIl 21 aprile prossimo, Roma celebrerà il suo 2779° anniversario con un programma di iniziative culturali gratuite che coinvolgerà i principali luoghi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 2779° Natale di Roma; Natale di Roma; 2779° NATALE DI ROMA; Natale di Roma 2026. Natale di Roma 2026: oggi 21 aprile la città festeggia con eventi gratis per tuttiNatale di Roma: la Città festeggia il suo 2779° anniversario il 21 aprile 2026 con concerti, rievocazioni e visite guidate gratuite. funweek.it Natale di Roma 2026, programma completo: eventi e rievocazioni per celebrare la cittàIl Natale di Roma 2026 si prepara a trasformare la città in un grande palcoscenico diffuso, tra storia, cultura e spettacolo ... notizie.it Oggi, 21 Aprile, si Festeggia il Natale di Roma. Compie 2779 Anni. Auguri Roma.... facebook Natale di Roma, tutti gli eventi: musica e aperture straordinarie per il 2779esimo anniversario roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com