Il Muretto social run | il club si trasforma in palestra tra fitness e clubbing

Un locale noto come punto di riferimento per il divertimento notturno ha recentemente cambiato volto, diventando anche uno spazio dedicato al fitness. Durante il giorno, il locale si trasforma in una palestra, offrendo sessioni di allenamento affiancate da musica e atmosfera da club. La trasformazione mira a unire le attività sportive e il divertimento in un ambiente condiviso, creando un’esperienza che integra benessere e socializzazione.

Una nuova forma di vivere il clubbing, dove il movimento incontra la musica e il benessere diventa esperienza condivisa. Domenica 24 maggio 2026 debutta a Jesolo ilMuretto Social Run, un evento che unisce sport, attività olistiche e cultura musicale in un unico format ibrido, pensato per una.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il centro si accende di colori: torna la Fluo Run tra fitness, musica e corsa Si sente male in palestra: morto a Minturno il maestro di fitness e bodybuilder Sandro MatanoSandro Matano, figura nota del culturismo italiano e stimato maestro di fitness, è morto la scorsa sera mentre si trovava in palestra a Minturno. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Al Muretto la pista da ballo si trasforma in palestra: il programma. Il Muretto social run: il club si trasforma in palestra tra fitness e clubbingNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday Una nuova forma di vivere il clu ... veneziatoday.it Al Muretto la pista da ballo si trasforma in palestra: il programmaJESOLO - La pista da ballo trasformata in palestra. E la musica dance abbinata alle sessioni di yoga. In altre parole, una nuova forma di vivere il clubbing, con un incontro tra musica ... ilgazzettino.it