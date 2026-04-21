Il monarca ha diffuso un videomessaggio in occasione del centenario della regina Elisabetta II, ricordando la propria madre con parole di ammirazione. Nel messaggio, ha sottolineato come il suo secolo sia stato segnato da numerosi cambiamenti, mentre la regina si è mantenuta fedele ai suoi principi. Nel frattempo, la famiglia reale si è riunita a Londra per partecipare a vari eventi ufficiali dedicati alla sovrana, simbolo di un lungo regno.

M entre la famiglia reale si riunisce per celebrare il centenario della regina Elisabetta II con diversi eventi istituzionali a Londra, il monarca ha condiviso un videomessaggio con il popolo per « riflettere sulla vita e la perdita di una sovrana che ha significato così tanto per tutti noi ». Con gli occhi leggermente lucidi, Re Carlo III ha reso omaggio alla madre scegliendo parole intime, sincere e che guardano ad un futuro migliore. L'addio del popolo alla Regina Elisabetta. guarda le foto «Sospetto che i tempi di oggi l’avrebbero turbata». « La regina Elisabetta ha mantenuto la promessa fatta al destino: ha plasmato il mondo che la circondava e ha toccato le vite di molte persone in tutta la nostra nazione, nel Commonwealth e oltre», ha detto il sovrano nel video diffuso dai canali ufficiali di Buckingham Palace.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il monarca ha onorato la memoria della madre con un videomessaggio: «Il suo secolo è stato pieno di cambiamenti, lei è rimasta costante, salda e devota»

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