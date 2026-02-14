Kate Winslet ha deciso di passare dietro la macchina da presa a 50 anni, una scelta che non sorprende più di tanto. Da quando aveva 17 anni, l’attrice ha recitato in numerosi film e serie TV, ottenendo sette nomination agli Oscar e vincendo una statuetta per The Reader. Ora, si cimenta con la regia, portando sul set il suo talento e una vasta esperienza.

C he a 50 anni Kate Winslet abbia deciso di debuttare nella regia non stupisce più di tanto. Recita da quando ne aveva 17, ha alle spalle sette nomination Oscar, una statuetta per The Reader e una sequela di parti memorabili, grande o piccolo schermo che sia. Quando apparve nel suo primo ruolo – era Juliet in Heavenly CreaturesCreature del cielo (1994) di Peter Jackson (l’aveva spuntata su 175 aspiranti) – Hollywood capì all’istante che non sarebbe stato facile ignorare il talento di quella bella adolescente di Reading (la cittadina del Berkshire in cui è cresciuta) e le aprì le braccia. Oggi la protagonista di Titanic, The Reader, Ammonite e Avatar rimane una delle attrici più stimate e amate da critici e pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per "Goodbye June", su Netflix, l’attrice è partita da una storia personale: la perdita di sua madre, raccontata da suo figlio. Tra dolore e memoria, la protagonista Helen Mirren, per lei, è andata contro le proprie regole...

