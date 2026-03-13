Accordo di confronto costante Bucci replica alla polemica con il Secolo XIX

In Liguria, da alcuni giorni, si svolge una disputa tra il presidente della Regione e il quotidiano il Secolo XIX. Bucci ha risposto pubblicamente alle critiche rivolte dall’agenzia di stampa, evidenziando l’importanza di un “accordo di confronto costante”. La polemica riguarda questioni di comunicazione e rapporti tra le istituzioni e la stampa locale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media regionali.

Da giorni in Liguria è in corso una querelle che vede da una parte il presidente della Regione, Marco Bucci, dall’altra il quotidiano il Secolo XIX. Al centro quella che la sinistra definisce “dossier”, redatti dallo staff di comunicazione di Bucci, che conterrebbero un'analisi minuziosa della copertura giornalistica del quotidiano, con conteggio delle righe dedicate ai vari candidati, critiche al taglio dei titoli e alle foto scelte. Finora Bucci ha scelto di stare in silenzio ma ora, con una nota, ha fornito la propria versione con tanto di prove, rappresentate dalle chat con il direttore. “Avrei sperato di non dover arrivare al punto di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Accordo di confronto costante”. Bucci replica alla polemica con il Secolo XIX Articoli correlati Caso Secolo XIX, il direttore: "Dossier inviati all'editore, Bucci ha mentito"Non si placano le polemiche sul caso del presunto dossieraggio da parte dello staff del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nei confronti... VIDEO | Caso Secolo XIX, Bucci e Casabella: "Nessun dossieraggio"Durante la conferenza stampa svoltasi nel primo pomeriggio per parlare della vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo... Approfondimenti e contenuti su Accordo di confronto costante Bucci... Temi più discussi: Sodecia: accordo in Regione, cassa integrazione fino al 2026 per 39 lavoratori; Gruppo S.P.L.I.A., siglato il primo Contratto integrativo aziendale; Vertenza Natuzzi, riprende il confronto al Mimit. Assessore Di Sciascio: Clima costruttivo, avanti senza pregiudiziali; Aziende sanitarie, medici di medicina generale e specialisti uniti sull’appropriatezza: con l’Assessore Fabi presentati i primi risultati del progetto modenese. Calcio: rinnovato l'accordo collettivo Lega Pro-AicLega Pro e l'associazione italiana calciatori hanno rinnovato l'accordo collettivo, frutto di un percorso di confronto costante e costruttivo. L'intesa rappresenta un passo significativo poiché ha ... ansa.it Zelensky, 'in costante contatto con gli Usa per un accordo di pace'L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace. Lo ha riferito, scrive Rbc-Ucraina, il presidente ... quotidiano.net #Roma- #Eurobet, l’AD Faelli: “Abbiamo sposato il progetto a lungo termine dei #Friedkin” L’amministratore delegato di Eurobet, Andrea Faelli, ha parlato del nuovo accordo di sponsorizzazione come “main sponsor” di maglia della Roma. x.com Il tema dell'Accordo di Associazione con l'Ue al centro di un incontro a Serravalle con focus su imprese, sistema bancario e prospettive economiche del Paese. Righi (DML): opportuno il coinvolgimento della popolazione con un referendum. - facebook.com facebook