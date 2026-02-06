Emanuela Orlandi e il mistero della Bmw convocata in commissione Dolores Brugnoli | La mia auto era gialla

Emanuela Orlandi scompare nel 1983 e da allora nessuno riesce a fare chiarezza. Questa volta, in commissione, Dolores Brugnoli ha confermato che l’auto coinvolta nella vicenda era gialla. La testimonianza non chiarisce del tutto la vicenda, ma riaccende l’attenzione su un caso che da decenni tiene banco tra misteri, depistaggi e teorie contrastanti.

Uno scenario di indagine univoco non è mai emerso dal mistero di E manuela Orlandi. La vicenda della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 all’uscita dalla scuola di musica nella Basilica di Sant’Apollinare, è stata inquinata da teorie e depistaggi incredibilmente complessi. Ma pochi elementi certi ci sono. Il primo: alla 15enne fu fatta un’offerta di lavoro per conto di una ditta di cosmetici (il cui personale poi ha smentito questo genere di reclutamento), l’Avon. Ne abbiamo certezza perché fu lei stessa a dirlo a sua sorella Federica a cui telefonò quel giorno dalla scuola, prima di sparire nel nulla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Domani Dolores Brugnoli sarà ascoltata dalla commissione d'inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Durante l'audizione in commissione parlamentare, Dolores Brugnoli ha raccontato un nuovo dettaglio sul caso Emanuela Orlandi.

