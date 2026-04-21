Il mio Papa Francesco il ricordo commosso di tanti fedeli

Un anno dopo la scomparsa di Papa Francesco, i fedeli si sono riuniti a Santa Maria Maggiore per ricordarlo. Prima dell’inizio della messa, sono state condivise alcune testimonianze che testimoniano l’affetto e il rispetto che ancora provano nei confronti del pontefice. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti, tutti desiderosi di rendere omaggio alla figura che ha segnato un’epoca nella Chiesa.