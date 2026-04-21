Il mio Papa Francesco il ricordo commosso di tanti fedeli

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo la scomparsa di Papa Francesco, i fedeli si sono riuniti a Santa Maria Maggiore per ricordarlo. Prima dell’inizio della messa, sono state condivise alcune testimonianze che testimoniano l’affetto e il rispetto che ancora provano nei confronti del pontefice. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti, tutti desiderosi di rendere omaggio alla figura che ha segnato un’epoca nella Chiesa.

Rimane vivo nei fedeli il ricordo e l’affetto per Papa Francesco scomparso un anno fa. Alcune testimonianze prima dell’inizio della Messa a Santa Maria Maggiore. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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