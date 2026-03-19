Stefano De Martino il ricordo del papà Enrico | Il mio nome ha la voce di mio padre

Il conduttore ha ricordato il padre nel primo 19 marzo senza di lui, dedicandogli un post e un messaggio sui social. Ha scritto di come il suo nome porti ancora la voce di suo padre e ha condiviso un ricordo personale. La commemorazione è avvenuta attraverso parole scritte online, senza eventi pubblici o manifestazioni ufficiali. La celebrazione è stata principalmente un gesto di memoria privata.

La stessa immagine compare anche nelle stories, accompagnata dalla canzone Allora sì di Pino Daniele, che dice: «Cerco Enrico, ma Enrico non si trova. Forse è a casa oppure in autostrada ancora», ed evoca la separazione: «.Mi lasciasti in quell’angolo così». Tre giorni fa, anche la sorella Adelaide aveva voluto ricordare il padre: su Instagram aveva pubblicato un video del passato in cui, da bambina, fa il bagno al mare insieme a lui, con la didascalia: «Tra le tue braccia». Il padre di Stefano De Martino si è spento lunedì 19 gennaio, dopo una malattia con cui combatteva da tempo. Negli ultimi mesi, le sue condizioni di salute si erano aggravate molto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano De Martino, il ricordo del papà Enrico: «Il mio nome ha la voce di mio padre» Articoli correlati Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre Enrico: «Il mio nome ha la sua voce»Un primo gesto per tornare giorno per giorno a raccontare al suo pubblico come sta. “Il mio nome ha la voce di mio padre”: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave luttoStefano De Martino si è chiuso nel silenzio dopo l’improvvisa morte del padre Enrico, il 19 gennaio scorso. Stefano De Martino, gravissimo lutto: morto il padre Enrico, aveva 61 anni Tutti gli aggiornamenti su Stefano De Martino il ricordo del papà... Temi più discussi: Biagio Izzo su Sanremo 2027: Sarò vicino all'amico De Martino; Novità nella vita sentimentale di Stefano De Martino: Nessun flirt con Brenda Lodigiani, la notizia è un'altra; Stefano De Martino: Sanremo? Dalla mia ho l'incoscienza. Alessandro Cattelan è in gamba, magari darò a lui il testimone; Stop a Stefano De Martino, la decisione improvvisa Rai su Affari Tuoi: Ci sarà un nuovo game show. Stefano De Martino, il primo 19 marzo senza papà Enrico: la frase all’alba che commuove i socialLa prima Festa del Papà senza suo padre Enrico diventa per Stefano De Martino un momento intimo ma condiviso, affidato ancora una volta alle parole dell’arte. Nessuna foto ... ilmattino.it Stefano De Martino ricorda il padre appena scomparso nel giorno della festa del papà: il post commoventeStefano De Martino ha perso recentemente suo padre e ha deciso di ricordarlo nel giorno della festa del papà: ecco il suo posto. donnapop.it La pazza banda di STEP al soldo di Stefano de Martino conquista ancora una volta il mecoledì sera in tv facendo le gioia di Rai2. La terza puntata dell’undicesima edizione di Stasera Tutto è Possibile ha appassionato 2 milioni 2mila spettatori, centrando il 15, - facebook.com facebook