Il ministero ignora la proposta del territorio

Cinque sindaci della Romagna hanno espresso rammarico e preoccupazione riguardo all’avvio dell’iter di nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Secondo quanto comunicato, il ministero non ha preso in considerazione le proposte avanzate dal territorio in questa fase. La questione ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali, che si sentono escluse dal processo decisionale.

Cinque sindaci romagnoli "esprimono forte rammarico e profonda preoccupazione in merito alle recenti notizie riguardanti l’avvio dell’iter di nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi". Esordisce così un lungo comunicato, a firma del sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, di Portico e San Benedetto Maurizio Monti, di Premilcuore Sauro Baruffi, di Santa Sofia Ilaria Marianini, di Tredozio Giovanni Ravagli, che poi aggiungono: "Solo pochi giorni fa, con senso di responsabilità istituzionale e spirito costruttivo, avevamo trasmesso al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una proposta unitaria,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il ministero ignora la proposta del territorio" The Supermodel Who Warned the World About Jeffrey Epstein Notizie correlate Trasporto a chiamata per Apollosa: dalla ricerca universitaria una proposta concreta per migliorare la mobilità del territorioTempo di lettura: 6 minutiUn nuovo modello di mobilità per il Comune di Apollosa nasce dal lavoro di ricerca sviluppato presso l’Università del... Un data center sui terreni agricoli. La proposta agita la politica: "Il nostro territorio va tutelato"Nuovo data center su terreni agricoli: l’Amministrazione espone le sue perplessità. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: AdvUnite, appello al ministero per la tutela delle agenzie; La Grecia usa i migranti per i respingimenti illegali. Violenze e abusi; Caso Mandelson-Epstein: cade anche il più alto funzionario del Foreign Office. Trema Starmer; Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna. Stellantis, il ministro Urso liquida l'era Tavares: 'Fallimentare, parlano i numeri...'Il ministro Urso boccia la gestione Tavares di Stellantis, criticando l'eccessivo focus sull'elettrico e invocando più ibrido nei nuovi piani aziendali. auto.everyeye.it Nota congiunta dei consiglieri regionali dem contro la terna di nomi proposta dal Ministero: "Scelta unilaterale che ignora sindaci e territori" - facebook.com facebook