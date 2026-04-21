Il Milan prende informazioni su Zaniolo fissato il prezzo | i rossoneri ci pensano | CM

Il Milan ha avviato delle valutazioni su Nicolò Zaniolo, un giocatore attualmente in forza all’Udinese. La società rossonera ha stabilito un prezzo per il cartellino dell’attaccante e sta considerando se procedere con un’offerta. La possibile operazione potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La trattativa non è ancora ufficiale e resta in fase preliminare.

Il Milan pensa a Nicolò Zaniolo in vista della prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che potrebbe diventare un obiettivo di mercato in vista della prossima estate per rifondare l’attacco. Zaniolo nel mirino del Milan per la prossima estate (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex giocatore di Inter e Roma potrebbe cambiare di nuovo maglia dopo un’ottima stagione vissuta con l’Udinese agli ordini di Runjaic. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Milan avrebbe inserito nella lista dei desideri il numero 10 della formazione bianconera che sarà riscattato per circa 10 milioni di euro in estate. Il cartellino è ancora di proprietà del Galatasaray con l’Udinese che ha l’opportunità di trattenerlo a fronte di 10 milioni, una somma inferiore a quello che è l’attuale valore del calciatore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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