Stankovic Inter i nerazzurri ci pensano | fissato il prezzo della ricompra! I dettagli

I nerazzurri stanno riflettendo sulla ricompra di Stankovic. È stato fissato il prezzo e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. La società ha deciso i termini dell’accordo, e ora si aspetta solo la conferma ufficiale.

Secondo quanto riferito dall'esperto di trattative Gianluca Di Marzio , la Beneamata starebbe monitorando con estrema attenzione la crescita esponenziale di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista moderno dotato di un tiro fulminante e grande visione di gioco, attualmente in forza al Lucerna. Approfondimenti su Stankovic Inter Stankovic Brugge, l'ex Inter continua a far sognare in Belgio e i nerazzurri pensano alla recompra: doppie nel 4-3 allo Zulte! Dejan Stankovic continua a brillare con il Brugge, dove sta vivendo un'importante esperienza professionale. Mercato Inter, un ex giocatore del Milan per migliorare il centrocampo? I nerazzurri pensano al grande colpo: i dettagli L'Inter sta pensando a un ex giocatore del Milan per rinforzare il centrocampo. Ultime notizie su Stankovic Inter Arsenal e Chelsea su Aleksandar Stankovic, ma il suo futuro dipende dall'Inter; Inter, risposte importanti da parte di Stankovic: tutto fa credere che in estate…; Da Aleksandar a Filip, Trevisani elogia gli Stankovic e consiglia l'Inter: Già ora sarebbe tra i Top 10 in Serie A; L'Inter ricomprerà Stankovic Jr, le big d'Europa su di lui! Le possibili cifre. Sogno di tornare all'Inter: le parole dell'ex fanno impazzire i tifosi nerazzurriL'ex talento nerazzurro confessa il suo unico amore per il club in cui è cresciuto: le parole al miele fanno sognare i tifosi. Stankovic impressiona col Brugge, l'Inter osserva interessata: in estate può tornare a casaSta impressionando quest'anno al Club Brugge, ma in estate Stankovic può tornare all'Inter Dopo aver lasciato l'Inter in estate, Aleksanadar Stankovic sta facendo benissimo con la maglia del Club Brugge. "Rimane un sogno giocare per l'Inter come per tanti bambini interisti. Non era facile con un cognome come Stankovic, ma la vedo come una cosa positiva perché hai qualcuno che ha passato quello che hai passato tu prima di te" - Aleksandar Stankovic. Aleksandar #Stankovic a SkySport: " #Inter amore unico, sogno di tornare"

