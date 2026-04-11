Il tempo in Italia oggi, 11 aprile 2026, si presenta con condizioni meteorologiche variabili in molte zone del paese. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da nuvole e possibili piovaschi, con alcune aree che potrebbero godere di spazi di cielo più sereno. La situazione rimane incerta anche per domani, domenica 12 aprile, con ulteriori variazioni rispetto alle condizioni attuali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale. La giornata di oggi si presenta con un quadro meteorologico piuttosto variabile su gran parte della penisola. Correnti instabili di origine atlantica stanno influenzando il tempo soprattutto al Centro-Nord, mentre il Sud gode ancora di condizioni più miti e stabili, anche se non mancano segnali di cambiamento. Previsioni per oggi, 11 aprile 2026. Al Nord la giornata è caratterizzata da cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse, più frequenti sulle aree alpine e prealpine. Non si escludono rovesci anche sulle pianure nel corso del pomeriggio. Al Centro si alternano schiarite e annuvolamenti, con la possibilità di precipitazioni locali soprattutto nelle zone interne e lungo il versante tirrenico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia, come sarà il tempo oggi, 11 aprile 2026, e domani, domenica 12

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