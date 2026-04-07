Lady Gaga ha annunciato sui social di aver sospeso alcune tappe del suo tour a causa di problemi alle vie respiratorie. La cantante ha spiegato di essere affranta per questa decisione, che ha portato alla cancellazione di un concerto programmato. La notizia è stata condivisa direttamente dall’artista, senza indicazioni su eventuali date di recupero o dettagli clinici. La sua decisione ha suscitato reazioni tra i fan e gli organizzatori degli eventi.

A causa di problemi alle vie respiratorie è saltata una data del tour di Lady Gaga: è stata lei a dare l'annuncio sui social Lady Gagaha annunciato in una story Instagram di dover fermare il tour a causa di problemi di salute. Il suo messaggio costernato, in cui chiede scusa ai fan, sta destando grande preoccupazione e adesso ci si chiede quanto ci rimetterà l’artista a riprendersi a pieno, prima di tornare a cantare ed esibirsi davanti i suoi amanti fan. Lady Gagaha tenuto un concerto aMontrealvenerdì e sabato scorso, dopo la pausa per la serata di Pasqua si sarebbe dovuta esibire lunedì 6 ma purtroppo il medico le ha consigliato di fermarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lady Gaga ferma il tour per problemi di salute: “Sono affranta”

Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour.

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Lady Gaga, il forfait (choc) e l’annuncio a poche ore dal concerto: La situazione è peggiorataLa cantante americana ha annunciato su Instagram di essere costretta a rinunciare all'esibizione di questa sera. Alla base della scelta un'infezione respiratoria. libero.it

Lady Gaga sta male e cancella il concerto: DevastataA causa di un’infezione alle vie respiratorie, Lady Gaga è costretta a fermarsi e annullare il suo ultimo concerto in Canada ... dilei.it

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