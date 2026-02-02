Grammy Awards 2026 tutti i vincitori | Mayhem di Lady Gaga è l’album dell’anno Billie Eilish trionfa come miglior canzone

Questa notte a Los Angeles, alla Crypto.com Arena, si è svolta la 68ª edizione dei Grammy Awards. Lady Gaga ha vinto come miglior album con “Mayhem”, mentre Billie Eilish si è aggiudicata il premio come miglior canzone. La cerimonia è iniziata intorno alle due di notte, con artisti e fan che hanno seguito la diretta per scoprire i vincitori di questa notte di musica.

Questa notte, a partire dalle due (ora italiana), è andata in onda presso la Crypto.com Arena di Los Angeles la sessantottesima edizione dei Grammy Awards, il premio musicale per eccellenza dedicato a registrazioni, canzoni e artisti di tutti i generi. Quella del 2026 è stata l'ultima cerimonia trasmessa sulla CBS e in diretta streaming su Paramount+, nonché l'ultima a essere condotta dal comico Trevor Noah, al timone dello show per ben sei anni consecutivi. Quest'anno sono state aggiunte due nuove categorie: Best Traditional Country Album e Best Album Cover, portando il numero totale di categorie da premiare a novantacinque.

