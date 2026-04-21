Il matrimonio tra Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone | le nozze dopo 9 mesi e la turbolenta separazione

Nel dicembre 1985, due attori hanno deciso di sposarsi dopo aver frequentato insieme per meno di un anno. La coppia ha celebrato il matrimonio a pochi mesi dall'inizio della relazione, che si è conclusa con una separazione successivamente. La loro unione è durata circa nove mesi prima di arrivare alla rottura.

Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone si sono sposati nel dicembre 1985, dopo soli 9 mesi di frequentazione. Il matrimonio durò meno di due anni, arrivando a separarsi nel 1987. La modella ha raccontato che la loro rottura segnò anche la sua carriera.🔗 Leggi su Fanpage.it

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