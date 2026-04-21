Il Mantello della comunità di San Martino Buon Albergo scalda chi ha più bisogno

Lunedì 13 aprile nella parrocchia di San Martino Buon Albergo si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato numerosi membri della comunità. Durante l’evento è stato presentato il progetto “Mantello”, un’iniziativa dedicata a sostenere le persone in difficoltà. La presenza di cittadini e volontari ha sottolineato l’interesse collettivo verso questa iniziativa di solidarietà.

Lunedì 13 aprile, nella Parrocchia di San Martino Buon Albergo, si è svolto un incontro carico di significato e partecipazione. Sono state infatti consegnate alla Ronda della Carità otto coperte realizzate a partire dal “Mantello di San Martino”. Quest'opera collettiva è il frutto del.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Soffocato da un boccone di croissant: muore 51enne a San Martino Buon Albergo (Verona)Un boccone di cornetto ha provocato la morte di un uomo di 51 anni a San Martino Buon Albergo (Verona). Furto al supermercato a San Martino Buon Albergo: coppia arrestata dai carabinieriUn uomo di 41 e una ragazza di 24 anni sono stati sorpresi dai militari mentre recuperavano la merce nascosta vicino a una fermata dell'autobus A San... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Mantello della comunità di San Martino Buon Albergo scalda chi ha più bisogno; Mantello di San Martino, donate alla Ronda otto coperte per il progetto Buseta & Boton; Il mantello di San Martino è stato tagliato per i senzatetto. Il mantello di San Martino è stato tagliato per i senzatettoDal Mantello di San Martino sono state ricavate 8 coperte per i più fragili: è successo lunedì 13 aprile nelle sale della parrocchia ... veronaoggi.it Donata una nuova ambulanza. Il gesto della comunità solidale per la festività di San MartinoIl nuovo mezzo acquistato con il contributo di famiglie locali sarà al servizio del 118 in Lunigiana. Consegnate le benemerenze ai cittadini. Il sindaco Novoa: Spirito altruista che anima il borgo. lanazione.it Offerte Lavoro Segreteria operativa | San Martino Buon Albergo: Offerta su San Martino Buon Albergo. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Azienda attiva nei servizi digitali con sede a San Martino Buon Albergo inserisce una figura per attivi - facebook.com facebook