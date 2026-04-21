Il mangianastri reel #04 la taranta e stendalì - suonano ancora | proiezione e talk
IL MANGIANASTRI REELFilm, documentari e visioni sonoreAppuntamento 04La Tarantadi Gianfranco MingozziStendali? – Suonano ancoradi Cecilia ManginiEx Macello di Putignano – Sala MediterraneoDomenica 03 maggio 2026Ore 19:00Ingresso a offerta liberaCon questo appuntamento si conclude la prima.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Il voto delle donne copie 80 anni: al cinema Rouge et Noir un incontro e la proiezione di "C'è ancora domani"Una mattina speciale al Rouge et Noir, sabato 28 febbraio dalle 9:30 un incontro per celebrare gli 80 anni del voto alle donne.
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