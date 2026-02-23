Il Mangianastri reel - #02 rockman - proiezione e talk

IL MANGIANASTRI REELFilm, documentari e visioni sonoreAppuntamento 02Rockmandi Mattia EpifaniEx Macello di Putignano – Sala MediterraneoDomenica 8 marzo 2026Ore 18:30Ingresso a offerta liberaDopo il primo appuntamento dedicato a Enzo Del Re, IL MANGIANASTRI REEL prosegue con un nuovo capitolo della storia musicale pugliese.REEL continua a spostare lo sguardo dal palco allo schermo, raccontando la musica attraverso immagini, percorsi e movimenti che hanno segnato il nostro territorio.Il secondo appuntamento è dedicato alla nascita del reggae in Puglia e in Italia, attraverso la figura di Militant P e l’esperienza dei Sud Sound System. 🔗 Leggi su Baritoday.it

