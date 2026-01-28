Giuseppe Saronni svela un aneddoto con Felice Gimondi | Andai a chiedergli scusa

Giuseppe Saronni rivela un aneddoto inedito con Felice Gimondi. Il campione di ciclismo ha raccontato di essere andato a chiedere scusa a Gimondi, senza entrare troppo nei dettagli. La rivalità tra i due si è fatta strada tra gli anni ’70 e ’80, anni in cui Saronni ha conquistato due Giri d’Italia, un Mondiale e alcune delle più importanti classiche. Ora, a distanza di decenni, Saronni si apre e ricorda un episodio che fino a oggi era rimasto nascosto.

Giuseppe Saroni ha ingaggiato una rivalità leggendaria con Francesco Moser tra gli anni '70 e gli anni '80, riuscendo a vincere due Giri d'Italia (1979 e 1983), i Mondiali 1982 (la leggendaria fucilata di Goodwood ha fatto epoca), una Milano-Sanremo (1983) e un Giro di Lombardia (1982). Divenne professionista nel 1977, l'anno prima che il grande Felice Gimondi si ritirasse. I contatti agonistici tra due pilastri del ciclismo italiano sono stati limitati, ma decisamente significativi, e Giuseppe Saroni ne ha voluto raccontare uno a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni. L'attuale vice presidente della Lega Ciclismo Professionistico ha raccontato un aneddoto molto interessante sul primo incrocio con il fuoriclasse bergamasco, avvenuto nel 1976.

