La festa di Sant' Agata nel percorso verso il riconoscimento Unesco

La festa di Sant’Agata si prepara a una stagione importante. Quest’anno, l’evento attira più attenzione del solito, anche perché potrebbe diventare patrimonio immateriale dell’Unesco. Le celebrazioni si svolgono tra tradizioni radicate e speranze di riconoscimento internazionale. La città si mobilita per mantenere vive le usanze e attirare l’interesse di chi può fare la differenza.

Quest'anno la festa di Sant’Agata è al centro di una particolare attenzione, anche in vista di una possibile candidatura al Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco. In questo percorso si inserisce la probabile presenza a Catania di Pier Luigi Petrillo, docente di Diritto.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

