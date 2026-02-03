La festa di Sant' Agata nel percorso verso il riconoscimento Unesco

La festa di Sant’Agata si prepara a una stagione importante. Quest’anno, l’evento attira più attenzione del solito, anche perché potrebbe diventare patrimonio immateriale dell’Unesco. Le celebrazioni si svolgono tra tradizioni radicate e speranze di riconoscimento internazionale. La città si mobilita per mantenere vive le usanze e attirare l’interesse di chi può fare la differenza.

Quest'anno la festa di Sant’Agata è al centro di una particolare attenzione, anche in vista di una possibile candidatura al Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco. In questo percorso si inserisce la probabile presenza a Catania di Pier Luigi Petrillo, docente di Diritto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su SantAgata Festa La Fiamma di Sant’Agata apre il percorso culturale 2026 La Fiamma di Sant’Agata dà il via al calendario culturale 2026 a Catania. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale In occasione della Festa di Sant’Agata 2026, le creazioni di Valentina Santagati, stilista siciliana, arricchiscono via Etnea con un percorso devozionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su SantAgata Festa Argomenti discussi: Festa di Sant'Antonio Abate a Monte Compatri; Festa di Sant’Agata 2026: le date e il programma della festa più famosa di Catania; LIVE | Catania, Sant’Agata 2026: programma e la festa in diretta; Modena in festa per il patrono San Geminiano. Sant'Agata, comincia la festa: le candelore, il corteo e la sfilata delle carrozze del SenatoQuella di quest'anno è un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Ag ... cataniatoday.it RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATADAL 3 AL 6 FEBBRAIO COLLEGAMENTI IN DIRETTA DAL CUORE DI CATANIA CON I GIORNALISTI E LE IMMAGINI DI ANTENNA SICILIA ... rtl.it Gobeletti di Sant'Agata Una burrosa pastafrolla con un cuore di marmellata di albicocca. #biancamariacamizzi #ledeliziedibianca RICETTA PER 10 GOBELETTI Fai una pastafrolla impastando 250g di farina un tuorlo 150g di burro e 50g di zuc - facebook.com facebook La copertina speciale in onore di Sant'Agata del giornale di oggi, 3 febbraio 2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.