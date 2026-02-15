Quando il leone vandalizzato tornerà a ruggire e chi pagherà le spese

Il leone vandalizzato verrà riparato entro la fine dell’anno, perché le autorità hanno deciso di intervenire dopo i danni subiti. L’assessore Marco Lamperti ha spiegato che i lavori di ripristino sono già in programma e che i costi verranno sostenuti dal comune. La statua, simbolo della piazza principale, è stata gravemente danneggiata da atti di vandalismo nei mesi scorsi. Ora si stanno organizzando le modalità per ripararla e restituirle il suo aspetto originale.

Il leone tornerà a "ruggire" presumibilmente entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato l'assessore Marco Lamperti rispondendo lunedì sera a una richiesta del consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente). Il leone del ponte di via Vittorio Emanuele era stato vandalizzato nella notte di Capodanno. Quattro ragazzi minorenni avevano infilato un petardo nella bocca della statua facendolo esplodere. Un danno importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto da un punto di vita morale. Tanto che il sindaco Paolo Pilotto, fin da subito, aveva comunicato una denuncia con richiesta di danni, anche morali.