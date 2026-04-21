Due serate all’insegna del sorriso e del divertimento sul palco del Lyrick, con i due spettacoli che chiudono la grande stagione “Non c’è 2. senza 5“ diretta da Paolo Cardinali, che ha celebrato i 25 anni di successi del teatro di Santa Maria degli Angeli tra musical, commedie brillanti, danza, comicità d’autore, prime assolute e proposte internazionali. Si comincia questa sera alle 21.15 con la nuova commedia di Gabriele Pignotta, “ Contrazioni pericolose “ (foto sopra) che schiera due attori molto popolari e amati dal pubblico come Rocío Muñoz Morales e Giorgio Lupano insieme allo stesso Pignotta. Una commedia brillante che invita ad affrontare la vita con leggerezza e ironia, ambientata in una sala parto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gran finale Al Lyrick nel segno del sorriso

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