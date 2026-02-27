Gran finale al Carnevale di Sciacca Valle tei Templi gratis e il Mercato del giardino | cosa fare nel weekend

Il Carnevale di Sciacca si conclude con un grande evento, mentre la Valle dei Templi apre le sue porte gratuitamente ai visitatori. Nello stesso periodo, nel centro della città si svolge il

Questo è il weekend che segna il passaggio da febbraio a marzo e che offre il primo assaggio di primavera. Lo fa con appuntamenti che invogliano a stare all'aria aperta ma non solo: templi, giardini storici, strade con carri allegorici e maschere ma anche teatri. Al Pirandello riflettori puntati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Carnevale di Sciacca, l'anteprima del Mandorlo in fiore e Veronica Pivetti: cosa fare nel weekendLa festa in maschera più attesa entra nel vivo venerdì sera con il super ospite Fabio Rovazzi.

