Usa LA Italia 2026 | tante star per il gran finale nel segno di Napoli

Il festival ‘LA, Italia 2026’ si conclude a Napoli con un evento che vede la partecipazione di numerose star della musica. La serata celebra la tradizione musicale della città, attirando un vasto pubblico. L’evento si svolge nel centro di Napoli, con artisti nazionali e internazionali che si esibiscono sul palco principale. La manifestazione richiama molte persone e si svolge in una location iconica.

Gran finale nel segno di Napoli e della sua tradizione musicale per ‘LA, Italia 2026’, il festival che ha celebrato a Hollywood il talento e la creatività italiana con una settimana di cinema, musica e incontri tra protagonisti dell’industria audiovisiva internazionale alla vigilia della notte degli Oscar. La giornata conclusiva ha reso omaggio alla cultura partenopea e alla canzone napoletana che, secondo la compositrice premio Oscar Diane Warren, “meriterebbe la candidatura a Patrimonio immateriale dell’Unesco”. Molto seguita la proiezione del documentario ‘Napoli 2500+1’, diretto dal giornalista e scrittore Carlo Puca, racconto appassionato della storia millenaria della città e del suo straordinario patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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