Il GPS lo porta dritto dal ladro | aggredito padre che cercava di recuperare la refurtiva per il figlio

Un padre che cercava di recuperare la refurtiva sottratta al figlio è stato aggredito dopo aver localizzato il ladro in una sala slot al Prenestino. Utilizzando il GPS, ha scoperto il luogo dove si trovava il sospettato, ma l’uomo ha reagito con violenza, colpendolo durante l’episodio. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’aggressione e le circostanze dell’episodio.

Ha localizzato in una sala slot al Prenestino il ladro che aveva svaligiato l'auto del figlio. Il malvivente però ha reagito e lo ha aggredito. Vittima il padre di un ragazzo che era stato bersaglio di un furto consumato all'interno della sua macchina di una borsa contenente carte di credito e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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