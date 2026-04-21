Il Governo ha annunciato l'avvio di un progetto congiunto con l'Ucraina per la produzione di droni militari. La notizia è stata diffusa dopo un incontro tra i rappresentanti dei due paesi, durante il quale si è discusso della collaborazione tecnica e logistica. La decisione arriva in un momento di tensione tra la Russia e l'Ucraina, con il governo italiano che ha confermato l'intenzione di partecipare alla produzione di questi dispositivi.

La scorsa settimana Zelenskyy e Meloni hanno reso di star valutando un progetto congiunto di produzione di droni militari. In un post su Telegram, il ministero della Difesa russo ha diffuso nomi e indirizzi di imprese europee attive nella catena di approvvigionamento dei sistemi senza pilota. La lista, di fatto, funge da implicito elenco di potenziali obiettivi da colpire. Tra queste, non mancano aziende italiane, che si concentrano principalmente tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Non è mancato il commento poco velato di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, già noto per le sue posizioni poco diplomatiche rispetto agli occidentali.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Il Governo Meloni ci manda in guerra contro la Russia: co-produrrà droni con Kiev

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