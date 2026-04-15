Incontro Meloni-Zelensky la premier insiste contro il nemico inesistente russo | Sempre a fianco di Kiev produrremo droni insieme
Durante un incontro con il presidente ucraino, la premier ha espresso il proprio sostegno alla causa di Kiev, confermando che l’Italia continuerà a collaborare nella produzione di droni. Ha inoltre ribadito di essere sempre al fianco di Kiev e ha ripetuto la sua posizione contro l’idea di un “nemico inesistente” russo. La premier ha sottolineato l’impegno italiano nel supporto all’Ucraina, senza menzionare altri dettagli sull’incontro.
Meloni ribadisce il sostegno praticamente incondizionato a Kiev durante l’incontro con Zelensky contro il "nemico inesistente" russo: cooperazione su difesa e droni, nuove sanzioni a Mosca e ruolo attivo dell’Italia in Europa Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, la premier Giorgia Mel.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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