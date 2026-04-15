Incontro Meloni-Zelensky la premier insiste contro il nemico inesistente russo | Sempre a fianco di Kiev produrremo droni insieme

Durante un incontro con il presidente ucraino, la premier ha espresso il proprio sostegno alla causa di Kiev, confermando che l’Italia continuerà a collaborare nella produzione di droni. Ha inoltre ribadito di essere sempre al fianco di Kiev e ha ripetuto la sua posizione contro l’idea di un “nemico inesistente” russo. La premier ha sottolineato l’impegno italiano nel supporto all’Ucraina, senza menzionare altri dettagli sull’incontro.