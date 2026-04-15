Il presidente del consiglio ha incontrato il presidente ucraino, durante il quale è stata ribadita la volontà di mantenere sanzioni contro Mosca e di sostenere l’Ucraina con finanziamenti. È stato inoltre annunciato un accordo tra i due paesi per la collaborazione nella produzione di droni, con l’obiettivo di rafforzare la capacità difensiva ucraina. Le discussioni si sono concentrate anche sulla necessità di un fronte unitario dell’Occidente.

Avanti con le sanzioni a Mosca e il finanziamento a Kiev, nella prospettiva di una futura collaborazione tra Italia e Ucraina nel settore della difesa e in particolare nella produzione di droni. Mentre il rapporto con Donald Trump sembra ormai compromesso, Giorgia Meloni riceve a Roma Volodymyr Zelensky e ribadisce il sostegno a oltranza all’ Ucraina nella guerra contro la Russia: “In questi quattro anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa, al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Crediamo che sostenere l’Ucraina non sia solamente un dovere morale, ma anche una necessità strategica, perché in gioco” c’è “anche la sicurezza dell’Europa nel senso più ampio del termine”, afferma la premier nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro a palazzo Chigi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni riceve Zelensky: “L’Occidente diviso è un regalo alla Russia”. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droni

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