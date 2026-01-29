La salvezza dei Mutoid si avvicina. La Regione ha avviato la conferenza dei servizi per decidere se il campo può restare. La decisione potrebbe arrivare già in primavera, e la demolizione sembra ormai meno probabile. La proprietà dell’area, che ospita gli artisti dal 1990, ha aperto uno spiraglio importante.

La salvezza per i Mutoid si fa sempre più vicina. Potrebbe arrivare in primavera la parola ’fine’ sulla vicenda, ora che è stata avviata la conferenza dei servizi chiesta dalla Regione, proprietaria dell’area dove gli artisti vivono e lavorano dal 1990, che ritiene come "ricorrano i presupposti per verificare l’esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino contro la demolizione del campo Mutoid". È un passo decisivo, arrivato a un anno esatto dalla sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso del vicino di casa degli artisti Giorgio Ricci, ha decretato che le case dei Mutoid sono abusive e per questo vanno demolite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La salvezza dei Mutoid è vicina: "Il campo non va demolito: è opera di interesse pubblico"

Approfondimenti su Mutoid Italia

Ultime notizie su Mutoid Italia

Argomenti discussi: La salvezza dei Mutoid è vicina: Il campo non va demolito: è opera di interesse pubblico.

La resistenza dei Mutoid di Santarcangelo di Romagna, presentato ricorso al Tar contro la demolizione di «Mutonia»Per il momento non ci saranno ruspe di sorta a demolire i manufatti e le abitazioni di Mutonia, la comunità di artisti e artigiani di Santarcangelo di Romagna, su cui pende un’ordinanza di demolizione ... corrieredibologna.corriere.it