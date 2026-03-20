Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato di un possibile complotto riguardo al caso Delmastro, che ha attirato l’attenzione pubblica. Il caso riguarda la collaborazione commerciale di Delmastro con Miriam Caroccia, figlia di un prestanome legato al clan Senese Mauro Caroccia. Crosetto ha espresso l’ipotesi di un interesse da parte dei magistrati nei confronti del governo.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto evoca il complotto sul caso Delmastro, finito sotto i riflettori per la sua partnership commerciale con Miriam Caroccia, figlia del prestanome del clan Senese Mauro Caroccia. L’esponente di Fdi ha spiegato di non essere a conoscenza di questo dettaglio e di aver venduto le sue quote (relative alla gestione di un ristorante) non appena l’ha scoperto. Ospite a Omnibus, su La7, Crosetto ha commentato: «Possono dirmi di tutto ma che sia una persona che possa avere volontariamente e consapevolmente rapporti con dei camorristi è una cosa talmente lontana dalla realtà. Gli unici rapporti con i delinquenti che può aver avuto Delmastro nella sua vita sono nella sua attività di avvocato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delmastro, Crosetto evoca il complotto: «Interesse dei magistrati sul governo»

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