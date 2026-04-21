Dal 14 al 16 maggio 2026, il borgo marinaro delle Grazie sarà teatro della terza edizione delle Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro. Durante l’evento, una flotta di imbarcazioni storiche farà scalo nel porticciolo di Ria, portando nel Golfo dei Poeti un appuntamento dedicato alle navi d’epoca. La manifestazione coinvolge appassionati e rappresenta un momento di richiamo per il territorio.

Dal 14 al 16 maggio 2026, il borgo marinaro delle Grazie ospiterà la terza edizione delle Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro, con una flotta di imbarcazioni storiche che farà tappa nel porticciolo di Ria. L’evento, che vede la protagonista la vocazione del territorio come Comune delle Vele d’Epoca sancita già nel 2004, è organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia insieme alla Sezione Velica della Marina Militare, con il supporto tecnico di Porto Venere Sviluppo e la partecipazione di realtà come il Cantiere Valdettaro, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE), il Comitato Internazionale del Mediterraneo (CIM) e l’Associazione Vele Storiche Viareggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Golfo dei Poeti si tinge di storia: tornano le Vele d’Epoca

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