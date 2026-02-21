BASKET Landini tasta il polso alla vicecapolista Match abbordabile per la Golfo dei Poeti

Landini ha analizzato la situazione della vicecapolista, la Golfo dei Poeti, dopo due trasferte difficili e una sfida casalinga. La squadra ha affrontato avversari impegnativi lontano da casa, ma ora si prepara per un incontro più accessibile. La formazione cerca di mantenere il ritmo e migliorare le proprie prestazioni. I tifosi aspettano con ansia l’appuntamento di questo fine settimana, che potrebbe essere decisivo per la classifica.

Due trasferte non facile e un match casalingo abbordabile nel fine settimane delle squadre di basket lericine. C maschile. Trasferta difficile per la Gino Landini Lerici impegnata a Savigliano (Cuneo) contro la vicecapolista. Si gioca stasera alle 21.15. Le altre partite: Bra-Vado, Piossasco-Teens Biella, Campus Piemonte-Ivrea, Cirié-5 Pari Torino, Novara-Arona, Cus Torino-Teen Torino, My Basket Genova-Aurora Chiavari e Next Biella-Chieri. Divisione regionale 1. Impegno casalingo per la Golfo dei Poeti dopo la trasferta a Rapallo 'saltata' per assenza degli arbitri. Domani alle 20 arriva a Lerici infatti la Seagulls Academy Genova, penultima in classifica.