Corno alle Scale incidente nella neve | il video dei soccorsi

Un gruppo coinvolto in un corso Cai scivola su un canale di ghiaccio nel Corno alle Scale, provocando un incidente nella neve. Le immagini mostrano i soccorsi arrivare rapidamente sul luogo, mentre i partecipanti cercano di mettersi in salvo. La caduta avviene in un’area ripida e ghiacciata, rendendo difficile il recupero. I soccorritori si muovono con attenzione per aiutare le persone coinvolte e valutare le loro condizioni. La dinamica dell’incidente viene ricostruita attraverso il video.

Alcune persone stavano effettuando un corso Cai e sono precipitate scivolando in un canale di ghiaccio. Sono stati prontamente soccorsi da Saer, vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza.

De Pascale al Corno alle Scale: "Ecco la strategia turistica". Il videoIl governatore De Pascale presenta la strategia turistica al Corno alle Scale, sottolineando l'importanza della montagna e dello sci per il territorio.

