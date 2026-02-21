Corno alle Scale incidente nella neve | il video dei soccorsi
Un gruppo coinvolto in un corso Cai scivola su un canale di ghiaccio nel Corno alle Scale, provocando un incidente nella neve. Le immagini mostrano i soccorsi arrivare rapidamente sul luogo, mentre i partecipanti cercano di mettersi in salvo. La caduta avviene in un’area ripida e ghiacciata, rendendo difficile il recupero. I soccorritori si muovono con attenzione per aiutare le persone coinvolte e valutare le loro condizioni. La dinamica dell’incidente viene ricostruita attraverso il video.
Alcune persone stavano effettuando un corso Cai e sono precipitate scivolando in un canale di ghiaccio. Sono stati prontamente soccorsi da Saer, vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
De Pascale al Corno alle Scale: "Ecco la strategia turistica". Il videoIl governatore De Pascale presenta la strategia turistica al Corno alle Scale, sottolineando l'importanza della montagna e dello sci per il territorio.
Leggi anche: Il Giro d’Italia sulle cime del Corno alle ScaleVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il tifo dei fratelli Vittoria formato famiglia; Cinque escursionisti scivolano in un pendio sull'Appennino bolognese; Sciopero aereo differito: quando è previsto lo stop voli.
Incidente al Corno alle Scale in Emilia-Romagna, coinvolti alcuni alpinistiIncidente alpinistico al Corno alle Scale,montagna dell'Appennino tosco-emiliano. E' stato allertato, infatti, l'intervento da parte del Soccorso alpino della stazione locale per un incidente in monta ... tg24.sky.it
Incidente sul Corno alle Scale: «Escursionisti caduti in un canale di ghiaccio». L'intervento del soccorso alpinoGli alpinisti coinvolti dovrebbero essere cinque o sei: tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le operazioni ancora in corso ... corrieredibologna.corriere.it
Corno alle Scale, cinque escursionisti scivolano in un canalone x.com
Nata a Bologna nel 2007, cresciuta con il fratello Miro e la sorella Irene sciando sulla neve del Corno alle Scale, contesa tra Sestola e Fanano, ora si allena a Livigno. Ha vinto il bronzo a cento giorni dall’infortunio al crociato - facebook.com facebook