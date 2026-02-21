Corno alle Scale incidente nella neve | il video dei soccorsi

21 feb 2026

Un gruppo coinvolto in un corso Cai scivola su un canale di ghiaccio nel Corno alle Scale, provocando un incidente nella neve. Le immagini mostrano i soccorsi arrivare rapidamente sul luogo, mentre i partecipanti cercano di mettersi in salvo. La caduta avviene in un’area ripida e ghiacciata, rendendo difficile il recupero. I soccorritori si muovono con attenzione per aiutare le persone coinvolte e valutare le loro condizioni. La dinamica dell’incidente viene ricostruita attraverso il video.

© Ilrestodelcarlino.it - Corno alle Scale, incidente nella neve: il video dei soccorsi

Alcune persone stavano effettuando un corso Cai e sono precipitate scivolando in un canale di ghiaccio. Sono stati prontamente soccorsi da Saer, vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

