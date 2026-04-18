’Il Giorno’ festeggia settant’anni di storia Tre giorni di eventi in Corso Buenos Aires

Il giornale festeggia i suoi settant’anni con tre giornate di eventi lungo Corso Buenos Aires, coinvolgendo lettori e cittadini. La data scelta, il 21 aprile 2026, coincide anche con l’avvio della Design Week, creando un collegamento tra celebrazione e iniziative culturali in città. La ricorrenza segna un traguardo importante per la testata, che da sette decenni racconta notizie e storie locali.

Il 21 aprile 2026 non coincide solo con l’inizio della Design Week: è il giorno in cui ’Il Giorno’ compie 70 anni. Per celebrare questo traguardo, lo storico quotidiano apre le porte della sua redazione in Corso Buenos Aires 54, trasformandola in un hub culturale inserito nel prestigioso palinsesto del Porta Venezia Design District. Sotto il titolo evocativo ’Giorno dopo Giorno, 70 anni progettando informazione’, la sede si fa teatro di un evento lungo tre giorni che fonde la memoria giornalistica con le visioni del futuro. Il cuore pulsante delle celebrazioni è la mostra ’Settant’anni di Giorno’, un percorso espositivo che si snoda tra la terrazza e gli spazi della redazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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