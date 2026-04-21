Oggi rappresenta un momento cruciale per gli Stati Uniti e l’Iran, con il presidente che ha annunciato un accordo da firmare entro la sera, ora locale, e un possibile cessate il fuoco. La situazione rimane tesa, con il rischio di escalation militare se l’accordo non verrà concluso. La giornata si presenta come decisiva per il proseguimento delle trattative e il futuro delle relazioni tra le due nazioni.

È il giorno X per gli Usa e per l'Iran. Ma soprattutto per Trump che ha fissato per mercoledì sera, ora americana, il cessate il fuoco. Oggi dovrebbero arrivare le due delegazioni, la statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, con Steve Witkoff e Jared Kushner, e quella iraniana capeggiata dallo speaker del Parlamento Mohammed Ghalibaf con il ministro degli Esteri Araghchi È il giorno X per gli Usa e per l'Iran. Ma soprattutto per Trump che ha fissato per mercoledì sera, ora americana, il cessate il fuoco. "Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha ammesso di aver 'commesso un errore di valutazionè nella scelta del suo ambasciatore a Washington.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il giorno della verità per Trump: "Accordo firmato oggi o ripartiranno le bombe"

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