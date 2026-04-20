In un intervento recente, un leader mondiale ha affermato che, nel caso in cui il cessate il fuoco dovesse scadere, si intensificherebbero gli attacchi aerei. Ha anche rivendicato l'adozione di un blocco marittimo come misura di pressione. Nel frattempo, un altro rappresentante si prepara a partire per il Pakistan, mentre i colloqui riguardanti Israele restano al centro delle discussioni internazionali. La situazione rimane molto tesa, tra speranze di negoziato e tensioni militari.

Il panorama internazionale vive ore di estrema tensione, sospeso tra la fragile speranza dei tavoli negoziali e la retorica bellica che continua a infiammare il Medio Oriente. Dalle rotte marittime iraniane ai confini libanesi, fino ai corridoi diplomatici di Bruxelles e Roma, la diplomazia corre contro il tempo per evitare un'escalation totale. Fronte Libano: Hezbollah sfida Israele alla vigilia dei colloqui Mentre fonti diplomatiche citate dall’emittente Kan 11 confermano per giovedì un secondo round di negoziati tra Israele e Libano, il clima resta tutt’altro che disteso. Hezbollah ha alzato i toni attraverso le parole del deputato Hassan Fadlallah, il quale ha assicurato all'Afp che il movimento sciita «abbatterà la linea gialla attraverso la resistenza».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Se scade il cessate il fuoco, ripartiranno le bombe". E rivendica il blocco marittimo. Vance domani in Pakistan Il nodo Israele

Notizie correlate

Trump, se scade il cessate il fuoco allora ci saranno molte bombeSe il cessate il fuoco dovesse scadere martedì "allora inizieranno a esplodere molte bombe ".

Colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischioQuarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Trump attacca Leone XIV: Se non fossi presidente non sarebbe stato eletto.; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Trump se la prende anche con Papa Leone XIV; Se le mosse di Trump regalano alla Cina peso diplomatico.

Tra il secondo round di colloqui Israele-Libano e il pugno duro di Trump sull'Iran, l'UE valuta sanzioni a Tel AvivMentre fonti diplomatiche citate dall’emittente Kan 11 confermano per giovedì un secondo round di negoziati tra Israele e Libano, il clima resta tutt’altro che disteso. Hezbollah ha alzato i toni ... gazzettadelsud.it

Trump, se scade il cessate il fuoco allora ci saranno molte bombe(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Se il cessate il fuoco dovesse scadere martedì allora inizieranno a esplodere molte bombe. Lo ha detto Donald Trump a Pbs rispondendo a chi gli chiedeva cosa succederà se ... altoadige.it

Trump annuncia il sequestro della nave iraniana nel Golfo di Oman dopo il tentativo di forzare il blocco navale. Teheran accusa Washington di violare la tregua - facebook.com facebook

Anche Trump sta scoprendo quante divisioni ha il Papa (di M.A. Calabrò) x.com