Oggi rappresenta un momento cruciale per gli Stati Uniti e l'Iran, con l'attenzione rivolta alle decisioni prese dal presidente americano. È previsto che mercoledì sera, ora locale, venga firmato un accordo che potrebbe portare a un cessate il fuoco. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha dichiarato che la battaglia non è ancora conclusa. Le tensioni e le negoziazioni si svolgono in un clima di grande attesa.

È il giorno X per gli Usa e per l'Iran. Ma soprattutto per Trump che ha fissato per mercoledì sera, ora americana, il cessate il fuoco. Oggi dovrebbero arrivare le due delegazioni, la statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, con Steve Witkoff e Jared Kushner, e quella iraniana capeggiata dallo speaker del Parlamento Mohammed Ghalibaf con il ministro degli Esteri Araghchi È il giorno X per gli Usa e per l'Iran. Ma soprattutto per Trump che ha fissato per mercoledì sera, ora americana, il cessate il fuoco. "La battaglia non è ancora finita, ma abbiamo già eliminato una minaccia esistenziale. Abbiamo riportato a casa tutti i nostri ostaggi, colpito duramente i nostri nemici e reso Israele più forte che mai".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il giorno della verità per Trump: "Accordo firmato oggi o ripartiranno le bombe". Netanyahu: "Battaglia non è finita"

Vertice Trump-Netanyahu. Usa trattano con Iran

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