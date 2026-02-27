Gulistan porta il Giardino del Tempo alla GNAMC di Roma

Dal 7 marzo all’8 aprile 2026, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospita “Time Garden”, la prima mostra personale dell’artista cinese Gulistan a Roma. La esposizione si svolge nel Soppalco Aldrovandi e presenta le sue opere in un percorso dedicato al tema del tempo e del giardino. La mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire il lavoro di Gulistan nel contesto della scena artistica romana.

La capitale si prepara ad accogliere una delle voci più originali e profonde della pittura contemporanea internazionale. Dal 7 marzo all'8 aprile 2026, le sale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, sotto la direzione di Renata Cristina Mazzantini, ospiteranno Time Garden, l'attesa esposizione dedicata all'artista cinese Gulistan. Curata da Gabriele Simongini, la mostra rappresenta un ponte ideale tra le sponde dell'Eurasia, dove la millenaria cultura asiatica incontra la solidità della tradizione artistica occidentale in un abbraccio di forme, pigmenti e spiritualità.