Alla galleria Michelacci la mostra pittorica di Valentina Canali E l' artista dona al Comune un dipinto di palazzo Orsini

Alla galleria Michelacci di Meldola si è inaugurata sabato scorso la mostra di Valentina Canali, che resterà aperta fino al 4 febbraio. L'artista presenta le sue opere e, in occasione dell'inaugurazione, ha donato al Comune un dipinto di Palazzo Orsini. La mostra propone diverse opere e invita i visitatori a scoprire il suo stile.

E' stata inaugurata sabato scorso, e resterà aperta fino al 4 febbraio alla galleria ‘Luigi Michelacci’ di Meldola, la mostra pittorica di Valentina Canali. L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate dalla giovane artista, caratterizzate da un uso personale del colore e da composizioni essenziali e immediate, che spaziano tra soggetti floreali, forme astratte e visioni di paesaggi. I lavori esposti restituiscono uno sguardo diretto e spontaneo, frutto del percorso espressivo dell'artista. All’inaugurazione erano presenti gli assessori comunali Michele Drudi, Giovanna Piolanti e Giada Severi, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

