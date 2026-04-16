Coppa Italia il palinsesto Mediaset cambia | quando vanno in onda GF Vip e Le Iene

Nella settimana dal 21 aprile, i programmi di Mediaset subiranno alcune modifiche nella programmazione a causa delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Le puntate di Grande Fratello Vip e Le Iene saranno trasmesse in orari diversi rispetto al solito per fare spazio alle partite di calcio in chiaro. Questa variazione riguarda le collocazioni abituali di entrambi i programmi, che saranno temporaneamente spostati in altre fasce orarie.

La settimana del 21 aprile porta con sé un bel rimescolamento nei palinsesti Mediaset: le semifinali di ritorno di Coppa Italia costringono sia Grande Fratello Vip che Le Iene a spostarsi dalle rispettive collocazioni abituali, cedendo il passo al calcio in chiaro. Ad aprire le danze è Inter-Como, in programma martedì 21 aprile alle 21:00 su Canale 5. La partita è la semifinale di ritorno tra i nerazzurri, che nei quarti avevano battuto il Torino 2-1, e il Como di Fabregas, capace in precedenza di eliminare il Napoli al Maradona. Con il match in diretta, saltano automaticamente sia La Ruota della Fortuna che il consueto appuntamento del martedì con il Grande Fratello Vip: l’ undicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi slitta così di 24 ore, a mercoledì 22 aprile.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Coppa Italia, il palinsesto Mediaset cambia: quando vanno in onda GF Vip e Le Iene Notizie correlate Mediaset, cambia il palinsesto: quando andrà in onda il Gf. Decisione improvvisaIl panorama televisivo italiano si prepara a un fine marzo decisamente turbolento a causa di un incastro di date che ha costretto i vertici Mediaset... La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia(Adnkronos) – 'La Ruota della Fortuna' si prende una pausa questa sera, martedì 3 marzo 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aspettando la finale di Coppa Italia 2025/2026: ecco tutte le statistiche e le quote aggiornate; Orienteering, tutto pronto per la Coppa Italia targata Eridano; Coppa Italia di Orienteering, spettacolo alle Colonie Padane di Cremona; COPPA ITALIA, BARDI RICEVE IL POTENZA CALCIO. Aspettando la finale di Coppa Italia 2025/2026: ecco tutte le statistiche e le quote aggiornateManca davvero poco alla finale di Coppa Italia, con una situazione di perfetta parità tra le ultime quattro squadre rimaste nel tabellone, per due match che nella semifinale di andata hanno visto due ... padovasport.tv La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia'La Ruota della Fortuna' si prende una pausa questa sera, martedì 3 marzo 2026. Il popolare game show condotto da Gerry Scotti, solitamente protagonista dell’access prime time di Canale 5 , non andrà ... adnkronos.com Il Faiano scrive la storia e conquista la Coppa Italia Promozione al termine di una finale emozionante e combattuta fino all’ultimo respiro - facebook.com facebook