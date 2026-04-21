Un generale di Brigata ha concluso la sua carriera militare, dopo aver ricoperto il ruolo di comandante del Centro Documentale di Brescia e aver guidato il Gruppo Squadroni del 3° Reggimento Cavalleria dell’Aria Aves di Orio Al Serio. La sua uscita dal servizio attivo segna la fine di un percorso professionale iniziato molti anni fa, caratterizzato da incarichi di rilievo nel settore.

L’ex comandante del Centro Documentale di Brescia e già comandante del Gruppo Squadroni del 3° Reggimento Cavalleria dell’Aria Aves di Orio Al serio, ha lasciato il servizio attivo. Il generale di Brigata Antonfabio Bari (nella foto), è andato in pensione dopo 42 anni di servizio in Italia e nei teatri internazionali, tra cui l’Afghanistan e la Bosnia, dove ha affrontato scenari ad alta complessità, contribuendo ad attività di sicurezza e stabilizzazione in ambito multinazionale, nonché ad attività di supporto alle popolazioni e alla gestione di situazioni emergenziali in contesti operativi ad alta criticità. Antonfabio Bari è originario di Bergamo e attualmente risiede nella provincia dei Mille, a cui è sempre stato molto legato, così come a Brescia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il generale di Brigata va in pensione

Il mostro di Firenze di Pino Rinaldi e Nunziato Torrisi (Mursia)

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