Carabinieri | Giovanni Pellegrino promosso al grado di generale di brigata

Il comandante dei carabinieri di Catanzaro è stato promosso al grado di generale di brigata. La promozione è stata ufficializzata nelle ultime ore e riguarda il colonnello che ricopriva attualmente questa posizione. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali delle forze di polizia. La promozione porta a un cambio di grado per l’ufficiale, che ora riveste un ruolo superiore all’interno dell’istituzione.

L'ex comandante provinciale dell'Arma di Agrigento ha ottenuto l'ulteriore riconoscimento "a coronamento di un'intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni" Il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, colonnello Giovanni Pellegrino, è stato promosso al grado di generale di brigata. "L'ulteriore riconoscimento da parte del comando generale dell'Arma, con nomina a firma del ministro della Difesa, giunge - si legge in una nota del comando provinciale di Catanzaro dell'Arma - a coronamento di un'intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni. Per citare gli... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Carabinieri: Giovanni Pellegrino promosso al grado di generale di brigata Articoli correlati Ravenna, i tre carabinieri promossi al grado di appuntato accolti dal comandante provincialeIeri mattina alla presenza degli ufficiali del comando provinciale di Ravenna, il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto tre carabinieri... Carabinieri, arrivano dodici nuovi rinforzi. Tre sottufficiali promossi al grado di maresciallo capoSabato mattina (17 gennaio), nel corso di una breve ma significativa cerimonia, alla presenza degli Ufficiali del Comando Provinciale di Ravenna, il... Una selezione di notizie su Giovanni Pellegrino Discussioni sull' argomento Il Comandante provinciale Carabinieri di Catanzaro Giovanni Pellegrino promosso a Generale di Brigata. Carabinieri, il colonnello Giovanni Pellegrino promosso Generale di BrigataDal 2017 al 2020 il generale Pellegrino ha ricoperto il ruolo di comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento ... grandangoloagrigento.it Il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, Giovanni Pellegrino, promosso al grado di generale di brigataIl comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, Giovanni Pellegrino, promosso al grado di Generale di Brigata. L’ulteriore riconoscimento da parte del Comando Generale dell’Arma, con nomina a ... msn.com