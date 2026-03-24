Il sindaco ha annunciato la nomina del primo assessore della nuova amministrazione, dopo l'azzeramento della giunta seguito dalla sentenza del consiglio di Stato e le elezioni parziali svoltesi l’8 e 9 marzo. La scelta è caduta su Gianna Camplone, che si unirà al team di governo locale. La nomina rappresenta il primo passo ufficiale dell’esecutivo dopo il processo elettorale.

Il primo cittadino ha ufficializzato la nomina come assessore di Gianna Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali” Il sindaco Carlo Masci ha appena ufficializzato la nomina del primo assessore della nuova giunta dopo l'azzeramento a seguito della sentenza del consiglio di Stato e le successive elezioni parziali dell'8 e 9 marzo. Si tratta di Gianna Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali”, che ha firmato oggi l’accettazione dell’incarico. “Nominerò la giunta al completo dopo la prima riunione del consiglio comunale perché ritengo che tutti gli eletti, votati dai pescaresi per rivestire il ruolo di... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Nominato il primo assessore della nuova giunta Masci: è Gianna Camplone

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