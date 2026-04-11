Gianni Santilli FdI tornerà nel ruolo di vicesindaco | Gianna Camplone resta come assessore esterno

Gianni Santilli di Fratelli d'Italia si appresta a tornare nel ruolo di vicesindaco, con le deleghe che saranno assegnate nei prossimi giorni, probabilmente giovedì 16 aprile. La conferma ufficiale sulla sua nomina sembra ormai vicina, mentre Gianna Camplone rimane nel ruolo di assessore esterno. La scelta riguarda l'organizzazione dell'amministrazione comunale e sarà comunicata a breve.

Le deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni, probabilmente giovedì 16 aprile, ma una cosa sembra ormai certa: Gianni Santilli tornerà a ricoprire l’incarico di vicesindaco, manca solo l'ufficialità. Il ruolo è attualmente assegnato dal sindaco Carlo Masci a Gianna Camplone, che resterà.🔗 Leggi su Ilpescara.it VIDEO| Gianna Camplone è il vicesindaco del "Masci-ter": "Sarò come sempre al servizio di tutti"È alla sua prima esperienza politica, ma la vita spesa accanto a chi è in difficoltà sarà il punto di partenza del suo operato, assicura il nuovo... Nominato il primo assessore della nuova giunta Masci: è Gianna CamploneIl primo cittadino ha ufficializzato la nomina come assessore di Gianna Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali” Il sindaco Carlo Masci...