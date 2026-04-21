Il Gallo canta a Vallefoglia | La D è nostra Tiboni e Mariani | E’ una vittoria da eroi

Il Gallo canta a Vallefoglia, annunciando di aver conquistato la promozione in Serie D con una giornata di anticipo. La squadra della K Sport Montecchio Gallo ha ottenuto la vittoria che le permette di salire di categoria, segnando un momento importante nella sua storia. I dirigenti Tiboni e Mariani hanno definito la conquista come una vittoria da eroi, sottolineando il successo della squadra e il traguardo raggiunto.

Con una giornata d’anticipo la K Sport Montecchio Gallo vince il campionato di Eccellenza e sale in serie D disegnando una pagina storica del suo percorso calcistico. Un campionato quello di serie D che da queste parti mancava (dopo averla giocata per dieci anni) dalla stagione 2009-2010. "Un grazie di cuore a tutti – è il commento post partita del copresidente Enrico Tiboni – quella dell’altro ieri è una giornata storica per la nostra società e per la nostra comunità. Vedere questo stadio pieno di gioia e di colori biancorossoazzurri mi riempie il cuore di orgoglio. Quando abbiamo iniziato questa stagione, sapevamo di avere un gruppo valido, ma vincere non è mai facile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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