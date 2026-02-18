Mariani da Manila a Vallefoglia San Francesco fa il giro del mondo

Mariani ha viaggiato da Manila a Vallefoglia per partecipare alle celebrazioni dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. La visita si inserisce in un calendario ricco di eventi in diverse parti del mondo, tra cui mostre e incontri pubblici. Un particolare momento si è svolto nella chiesa locale, dove sono stati organizzati momenti di preghiera e riflessione.

Si celebra quest'anno l'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi e molteplici sono le iniziative dedicate a questa ricorrenza in tutto il mondo. A gennaio il pianista e compositore pesarese Mario Mariani si è recato a Manila per rendere omaggio alla figura del Santo con la sonorizzazione live del film muto "Frate Sole" di Ugo Falena risalente al 1918. L'evento si è svolto nella chiesa di San Antonio Parish, alla presenza dell'Ambasciatore italiano, dell'Arcivescovo di Manila e dei padri francescani. Il concerto di Mariani, che si è esibito nella versione con pianoforte, ha riscosso pieno successo ed ha rappresentato l'evento inaugurale delle celebrazioni francescane che si terranno a Manila nel corso dell'anno.